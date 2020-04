Die Aula ist das räumliche Prunkstück der Schule in Yverdon. Mit der Sanierung erhielt sie ein neues Farbkleid. Fotos: Tonatiuh Ambrosetti

Die Innenarchitektin Geneviève Héritier hat die Ingenieur- und Wirtschaftshochschule des Kantons Waadt in Yverdon saniert und mit der Möblierung, dem Licht und der Farbe in die Gegenwart gebracht.

Werner Huber 30.04.2020 14:00

Geneviève Héritier, Innenarchitektin und Farbgestalterin, führte die Ingenieur- und Wirtschaftshochschule HEIG (Haute École d’Ingénierie et de Gestion) des Kantons Waadt in Yverdon mit punktuellen Eingriffen in die Gegenwart. Ihre Mittel waren Möblierung, Licht und Farbe. ###Media_2### ###Media_3### Als Höhere Technische Lehranstalt war die Anlage von 1972 bis 1975 nach Plänen des Architekten Claude Paillard entstanden. Der strenge Raster, die Einbettung ins Terrain, der Sichtbeton und die orangefarbene Stahl-Glas-Konstruktion geben den Gebäuden das typische Gepräge ihrer Zeit. Zum vorherrschenden Orange hatte Paillard mit farbigen Leitungen und Handläufen weitere Farbakzente gesetzt und diese mit einem graubraunen Gumminoppenboden – heute da und dort geflickt – farblich eingebunden. Der Künstler Maurice Ruche nahm diese Farbigkeit in grossformatigen geometrischen Wandmalereien auf und veredelte so die rohe Betonästhetik. ###Media_1### Nach vierzig Jahren war die HEIG sanierungsbedürft...