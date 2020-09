Der Stadtraum im Stadtraum: Adrian Streichs Ausstellung in der Architekturgalerie Berlin (Foto: Jan Bitter)

Axel Simon 08.09.2020 20:57

Streichs Rossi Eine Galerie in Berlin, darin vier Gebäude aus Rom, Zürich und Berlin. Adrian Streich interpretiert Aldo Rossis ‹Analoge Stadt› mit Sperrholz, Farbe und Raum. Und provoziert damit die ‹wirklichen› Rossianer. 08.09.2020 20:57

Letzte Donnerstag eröffnete in der Architekturgalerie Berlin eine Ausstellung von Adrian Streich. Im Raum an der Karl-Marx-Allee stehen grosse Fassadenmodelle im Massstab 1:10 vor der Wand. Die Sperrholz-Maserung scheint durch die aufgedruckten Fenster, Gesimse und Backsteine hindurch. Nimmt man den Mundschutz kurz ab, riecht es nach Farbe. Die Modelle überragen die Besucher, darum wirken sie nicht als Objekte, sondern der Raum dazwischen. Ein Stadtraum en miniature, auf dem Marmorboden der Galerie. Cittá Analoga nennt Adrian Streich seine Ausstellung, eine Hommage an Aldo Rossi. Eine weitere findet sich in der Ausstellung: Rossis letztes Werk, der bunt zusammengewürfelte Baublock an der Berliner Schützenstrasse ist eines der Modelle. Ein weiteres einer der Türme von Mario Ridolfis Siedlung an der Viale Etiopia in Rom – es steht als einziges Volumenmodell frei und reicht fast bis zur Galeriedecke. Die beiden anderen Modelle in der Ausstellung sind Projekte von Adrian Streich: die Siedlung Werdwies vo...