Übereinandergestapelte tragende «Tische», unten mit massiven Bindern verstärkt – so präsentiert sich das Goba Bürogebäude im Innern. Fotos: Rainer Zimmermann

René Hornung 15.04.2021 14:39

Stockwerke als gestapelte Tische Die Mineralquelle Goba wird vom Heimatschutz St.Gallen/Appenzell-Innerrhoden für ihr baukulturelles Engagement ausgezeichnet. Das neue Bürogebäude ist eine holzbautechnische Meisterleistung. 15.04.2021 14:39

Der Heimatschutz versteht sich schon lange nicht mehr nur als Beschützer und Bewahrer. Er fördert auch Baukultur und will so den sorgfältigen Umgang mit Landschaft und Siedlungsräumen stärken. Dafür zeichnet die Sektion St.Gallen/Appenzell-Innerrhoden seit fünf Jahren innovative Neu- und Umbauten mit dem «Goldenen Schemel» aus – ein von der Künstlerin und Fotografin Katalin Deér entworfener und in der Kunstgiesserei Sitterwerk in St.Gallen hergestellter kleiner Bronze-Schemel. Jetzt bekam Gabriela Manser, Direktorin und Verwaltungsratspräsidentin der Mineralquelle Goba, dieses schwergewichte Objekt für die beiden Neubauten in Gontenbad, einem Ort mit langer Heilbad-Tradition in der Nähe von Appenzell. Entworfen wurde die Anlage vom Architekten Reto Pfenninger von op-arch, Zürich. Er schilderte, wie er nach den Diskussionen um ein neues Innerrhoder Baugesetz mit Studierenden nach Gontenbad kam und wie dort eine Arbeitsgruppe zuerst Neubauideen für ein höheres Haus entwickelte. Bauvorschrif...