Axel Simon 09.03.2020 11:03

Alle starren auf Big Ben und den Westminster-Palast. Niemand macht ein Selfie vor dem Gebäude gleich nebenan, dabei ist es doch viel interessanter. Keine Ahnung, wann es gebaut wurde. Siebzigerjahre? Achtziger? Es ist gross, füllt einen ganzen Block mit sechs Geschossen und einem mächtigen Dach. Überhaupt: das Dach! 14 Schornsteine wachsen aus dem steilen Satteldach aus stumpfem Blech, verankern es in der Silhouette Londons, zwischen viktorianischen Backsteinkaminen und den gotischen und neogotischen Fialen von Palast, Kathedrale und Turm – Schornsteine wie im 19. Jahrhundert! Wieso beachtet keiner der Heerscharen von Touristen oder Angestellten im Anzug dieses Haus? Seine eigenartigen Fassadenpfeiler aus rosa Sandstein, die sich nach oben verjüngen? Die Schraubenköpfe an den Füssen der Pfeiler, so gross wie Teedosen? ###Media_2### Erst im Jahr 2000 wurde das Portcullis House fertiggestellt. Die Architekten Michael und Patty Hopkins hatten 1989 begonnen, es zu entwerfen. Es ist ein Bürohaus für d...