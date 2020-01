1882 mit einer aufwändigen historistisch geprägten Fassade gebaut, erhält das Spinnerhaus 1930 sein heutiges reduzierteres Äusseres. Fotos: Baugeschichtliches Archiv Stadt Zürich

Die Zuger «Blockchain Real Estate Company» kaufte das Spinnerhaus an der Bahnhofstrasse 52 in Zürich mit Kryptogeld. Sie geht damit eine mutige Wette ein. Ein Kommentar des Immobilienspezialisten Urs Hausmann.

Urs Hausmann 27.01.2020 13:27

130 Millionen Franken, soviel bezahlt die in Zug domizilierte «Blockchain Real Estate Company» BrickMark nach eigenem Bekunden für 80 Prozent der Aktien einer Zürcher Immobilienaktiengesellschaft. Das wertvollste Aktivum dieser Gesellschaft: die Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 52 in Zürich. Sie wurde 1882 auf der grünen Wiese als klassisches Wohn- und Geschäftshaus realisiert. In den Archiven figuriert sie unter «Spinnerhaus», benannt nach dem Seidenhaus E. Spinner & Cie. Letztere erwirbt die Liegenschaft im Jahre 1908. Der Mitte Januar publizierte Deal lässt aufhorchen: Erstens veräussert der Verkäufer das Grundstück nach einer eigenen Haltedauer von weniger als einem Jahr. Das ist unüblich. Im Vergleich: Die mittlere Haltedauer vor Ort beträgt rund 18 Jahre (Medianwert von 1908 bis 2014). Zweitens informiert die Käuferin auf ihrer Website nicht nur die Transaktion als solche, sondern nennt auch noch den Kaufpreis für das Aktienpaket. Diese Offenheit ist so lobenswert wie bemerkenswe...