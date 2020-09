Köbi Gantenbein 14.09.2020 12:03

Landwirtschaftliche Ställe wachsen, weil die Betriebe wachsen, die Maschinen und die Tiere. Doch macht sich eine Bauernfamilie an die Planung eines grösseren Stalls, zieht sie selten eine Architektin oder einen Architekten bei. Im Zentrum der Planung steht der saubere betriebliche Ablauf. Fragen des Landschaftsbildes und des Ortsbildes haben kaum einen Raum. Mit dem Ergebnis, dass die Ställe zwar funktional sind, aber von Lausanne bis Landquart gleich aussehen, regionale Unterschiede oder gar eine Identität sucht man vergebens. Dabei gibt es gebaute Beispiele, die zeigen, dass funktionale, architektonisch eigenständige und das Orts- und Landschaftsbild respektierende Ställe möglich sind. Voraussetzung ist allerdings auch ein stärkeres Interesse der Architektinnen und Architekten an dieser ländlichen Bauaufgabe.

Datum und Zeit: Samstag, 19. September 2020, 14.00 Uhr bis max. 17 Uhr

Ort: Stall Crusch in Sent (Crusch).

Wir bitten um Ihre Anmeldung: Per Telefon an 079 438 50 08 (Jürg Wirth) oder per E-mail an juerg(at)schurnalist.ch.