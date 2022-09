Der nächste Städtebau-Stammtisch: Am 27. September in Basel.

Rahel Marti 13.09.2022 10:21

Noch sind Pionierinnen und Pioniere am Werk beim Wiederverwenden von Bauteilen. Diese Architekturbüros und Bauherrschaften sammeln zurzeit nicht zur Erfahrungen zur Verfügbarkeit und Qualität gebrauchter Bauteile, sondern auch zu den ökonomischen Mechanismen dahinter und zu strukturellen Voraussetzungen, die heute noch bremsen.

Die Frage ist: Bleibt die Wiederverwendung zwangsläufig eine Nische – oder lässt sie sich hochskalieren auf die ganze Baubranche? Welche Korrekturen wären nötig, damit Reuse zur konventionellen Bauweise wird?

Hochparterre lädt Sie ein zum nächsten Städtebau-Stammtisch am 27. September 2022 in Basel. Er im Rahmen der Ausstellung «Die Schweiz: Ein Abriss» statt.



Fachliche Inputs:

– Madeleine Kindermann: Kreislaufwirtschaft in der Immobilienbewertung

– Countdown 2030: Mehr Wiederverwendung!

Podium

– Marc Loeliger, Architekt, Loeliger Strub, Zürich; Projekt Wohnhaus Parzelle 8, Lysbüchel Süd, Basel

– Jo Dunkel, Projektleiter Stiftung Habitat, Basel

– Madeleine Kindermann, Architektin, MAS Real Estate CUREM, Zürich

– Nadège Vetterli, Umweltingenieurin, Bauphysikerin, Leiterin Programm «Gebäude und Städte», Bundesamt für Energie

– Stefano Ghisleni, Ghisleni Generalplanung und Baumanagement, Zürich

– Mitglieder von Countdown 2030

– Weitere Expertinnen und Experten auf dem erweiterten Podium



Moderation: Rahel Marti, Hochparterre