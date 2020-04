Ein Wolkenkratzer fürs Kinderzimmer. Fotos: www.fosterandpartners.com

Anna Raymann 20.04.2020 17:32

Abstandhalten gilt beim Spazieren, an der Kasse im Supermarkt und bestenfalls auch beim Wohnen. Für viele sieht unter den aktuellen Umständen die Idealstadt wohl für einmal nicht dicht, sondern möglichst weitläufig gesetzt aus. Zuhause kann man dies nun nachstellen, ohne gleich eine Debatte um Zersiedelung loszutreten. Aus dem Büro von Norman Foster kommen Bastelbögen, die Kindern die Zeit zuhause vertreiben sollen. Es gibt fünf Sets als PDF zum Ausdrucken: die Modellstadt zusammengesetzt aus unterschiedlichst geformten Blöcken, den Wolkenkratzer, Anleitungen zum Zeichnen und Fotografieren sowie ein Zeichen-Falt-Spiel für künftige Architekten. Nach einer simplen Anleitung, können die Kids mit Schere, Kleber und ein paar Buntstiften so also ihr eigenes Foster-Hochhaus inklusive Baumbepflanzung ins Kinderzimmer bauen. Die Idee kommt klassisch analog daher, aufgefrischt durch den Hashtag «architecturefromhome», mit dem stolze Eltern die Ergebnisse auf sozialen Kanälen teilen können. Was bieder geraten könnte, gelingt durch die kreativen Köpfe der Kinder, die intuitiv wissen werden, welchen Falz sie brechen dürfen.

Das Open-Source-Design eignet sich zur raschen Massenproduktion und wird bereits in einigen Londoner Krankenhäusern getestet.

Und auch für Erwachsene gibt es von Foster + Partners eine Bastelanleitung. Die Industriedesigner, die Modellbauabteilung und Architekten des Büros gestalteten den Prototypen eines Gesichtsschutzes, der in weniger als zwei Minuten mithilfe eines Lasercutters hergestellt werden kann. Die Vorlage für die drei Bauteile (Visier aus PET, Bügel und Verbindungsstück) gibt es auf der Firmenwebseite frei zugänglich zum Herunterladen.