Barbara Neff stellt den 90 Davoser Stadtwanderinnen und -wanderern die Dreifachturnhalle vor, die Neumann Neff Architekten kürzlich realisiert haben. Fotos: Köbi Gantenbein

Köbi Gantenbein 28.02.2022 15:00

Stadtwandern in Davos Schulhaus Bünda, Dreifachturnhalle, Kirchenaufgang, Arkade, Bahnhof – 90 Neugierige haben in Davos zusammen mit Architektinnen die neuere Wettbewerbskultur inspiziert. 28.02.2022 15:00

«175 Büros interessieren sich für den städtebaulichen Wettbewerb, der Davos ein neues Stadtquartier in Davos Dorf bescheren soll.» Das verkündete Cornelia Deragisch, die Davoser Gemeindearchitektin, an einem Dorfumgang, zu dem das «Forum Bau und Kultur Davos» und Hochparterre am Samstag eingeladen haben. Staunend haben die gut neunzig Gäste den Plänen für das neue Zentrum in Davos zugehört: Bahnhof, Busbahnhof, neuer Verkehrsführung, drei Siedlungen, Geschäftshäusern, Parkhäusern und grossem städtischen Freiraum. Im Spätsommer dieses Jahres werden die Siegerinnen feststehen, im nächsten Jahr schon gibt es die Volksabstimmung. Anlass für den Dorfumgang mit Jürg Grassl vom Forum war Hochparterres Themenheft «Die Alpenstadt baut», wo nebst Plänen für Davos Dorf u.a. das neue Schulhaus, die Dreifachturnhalle, der Vorbau der katholischen Kirche und die Arkade mit dem Kulturplatz vorgestellt sind – alles Projekte, die Davos als Konkurrenzen – Studienaufträge, aber auch offene Wet...