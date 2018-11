Europaallee Fotos: Tobias Madörin

Roderick Hönig 08.11.2018 14:35

Der Empfang im abgedunkelten Eingangsraum des Architekturforums ist monumental: Ein hinterleuchteter Quadriptychon versperrt den Weg. Er zeigt den Blick vom Uetliberg auf die Stadt. Die Bilder sind schaufenstergross und trotzdem detailreich. Der Blick geht vom Limmattal bis zum See, vom Waldrand zu den Füssen über die Stadtsenke wieder hinauf zum Zoohügel. An den Rändern sind die Bilder aus optischen Gründen etwas unscharf, in der Mitte zeichnen einige Nebelfelder Hauskanten weich und überlappende Bildausschnitte verlangen, dass der Betrachter das Panorama im eigenen Kopf zusammensetzen muss. Das sind aber keine Nachlässigkeiten des Fotografen, sondern gezielte Hinweise auf den Unterschied zwischen Fotografie und «richtiger Welt» – der Uetliberg ist ja schliesslich nicht ins Architekturforum gerutscht.

Im zweiten Raum leuchten nicht mehr die Bilder selbst, hier werden sie angeleuchtet. Es sind dunkel gerahmte, 222 x 176 Zentimeter grosse Quartier- und Häuser-Stillleben. Gäbe es Plotter, die grössere Formate erlauben würden, wären sie wohl noch grösser. Die Bilder sind faszinierend scharf, man ertappt sich schnell dabei, Unbekannten in die Fenster zu schauen oder kopfschüttelnd zu prüfen, was auf einigen Zürcher Balkonen so alles herum liegt. Die Überformate sind der Clou der Ausstellung: Die Veduten sind so gross, dass man sich darin verlieren kann. Dass sie extra tief gehängt sind, verstärkt diesen Eindruck. Hätte es eine kleine Treppe davor, man würde gedankenlos direkt in sie hineinsteigen.

Voraus gingen der Ausstellung viele gemeinsame Fahrten in Madörins Jeep quer durch Zürich: Tschanz erklärte Madörin dabei die Entwicklung der Stadt und zeigte ihm die spannenden Bruchstellen und städtebaulichen Spuren der vergangenen 100 Jahre. Madörin auf der anderen Seite erklärte Tschanz wie er schafft eine Totale bis ins letzte Detail durchzukomponieren und was der Unterschied seiner Bilder zur Architekturfotografie ist. Die Ausstellung schafft es, diesen Dialog sinnlich abzubilden. Und sie macht grosse Lust, den Essay von Tschanz auf dem Heimweg zu lesen.

«Stadt anschauen. Ein Streifzug durch Zürich mit Tobias Madörin und Martin Tschanz» ist bis am 2. Dezember geöffnet. Die Ausstellung entstand anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Halter AG.