Musikproduzent und Grammy-Gewinner Pharrell Williams

Urs Honegger 12.11.2019 11:52

Dass Architektur für Musiker und Promis ein attraktives Betätigungsfeld ist, wissen wir spätestens seit Kanye West Selfies mit Jacques Herzog postet und über Herzog & de Meuron rappt. Neustes Beispiel: Musikproduzent und Grammy-Gewinner Pharrell Williams entwirft zwei Wohnhochhäuser im Zentrum von Toronto, in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro IBI Group und dem Innenarchitekturbüro U31. Zu sehen gibt es bis jetzt ein Rendering und eine kurzes Filmchen von Pharell auf der Projekt-Website: «Wo du lebst, ist mehr als Etikette», erklärt uns Williams in seiner unvergleichlich coolen Art. Und dann: «Space is only a backdrop» – Raum ist nur Kulisse – wenn das nur gut kommt.