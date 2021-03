Lindsay Blair Howe – Soziologielehrerin für Architekten

Köbi Gantenbein 12.03.2021 10:58

Die Universität Lichtenstein hat Lindsay Blair Howe zur Professorin für Soziologie am Institut für Architektur und Raumentwicklung gewählt. Sie hat sich gegen 51 Bewerberinnen und Bewerber aus aller Welt durchgesetzt. Sie könne, heisst es in der Medienmitteilung, die anwendungsorientierte Soziologie. Die Amerikanerin Howe forschte in den letzten Jahren vor allem an der ETH Zürich sowie an der University of the Witwatersrand, Johannesburg, über sozialräumliche Ungleichheit und die Wechselwirkungen zwischen globalen Urbanisierung und lokaler Raumproduktion. Die Professorin wird Architektur und Raumentwicklung kritisch befragen und sie auch mit den Wirtschaftswissenschaften verbinden, die in der kleinen Universität in Vaduz neben Architektur das zweite Fach sind. Auswirkungen des Klimawandels, des demografischen Wandels, der Mobilität sowie der Digitalisierung auf die gebaute Umwelt sollen untersucht werden, verspricht die Medienmitteilung der Universität. Wichtig sei aber auch zu erforschen, was Architektur zur Verbesserung des Fürstentums Liechtenstein beitragen könnte.