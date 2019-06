Welches architektonische Potential steckt in der ‹Haut›? Mögliche Antworten in Solaris #03.

Die Heftreihe für Solararchitektur geht in eine neue Runde. Der Titel des Heftes Solaris #03 lautet: ‹Die Haut des Hauses›. Zusammen mit Partnern stellen wir es an Veranstaltungen in Lausanne und Canobbio vor.