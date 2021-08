Das umlaufende Fensterband der Produktionsstätte in Härkingen macht das innen liegende Fachwerk sichtbar. Fotos: Dual und DeAngelis Architekten

Isabel Borner 07.08.2021 08:00

Härkingen ist bekannt für sein Autobahnkreuz. Hier treffen die Schweizer Nord-Süd- und Ost-West-Achsen aufeinander. Der perfekte Ort für den Hauptsitz eines Felgenherstellers.





Die neue Werkhalle des Felgenherstellers liegt direkt an der Autobahn.

Der neue Firmencampus der Ronal Group präsentiert sich für Autofahrer gut sichtbar direkt an der A1. Zwischen einem Verwaltungsgebäude im Norden und einer Werkhalle im Südwesten spannt sich ein Raum auf, der sich zum Gemeindezentrum hin öffnet. Beim Entwurf des neuen Gebäudes galt es deshalb, die Kleinteiligkeit des benachbarten Siedlungsgürtels mit dem Repräsentationsanspruch der Ronal Group zu vereinen. Zudem setzten sich die Architekten Dual und DeAngelis aus Solothurn zum Ziel, nebst einer effizienten Produktionsstätte auch hochwertige Räume für die Angestellten zu schaffen. Mit Dimensionen von 92 mal 52 Metern und einer lichten Höhe von acht Metern vereint die eingeschossige Werkhalle die zentralen Produktionsprozesse und die Büros. Die Grundstruktur ist eine Fachwerkkonstruktion mit ringsum, entlang der Fassade sowie im Gebäudeinnern, verlaufenden Trägern. In Anlehnung an die Nachkriegsarchitektur der Solothurner Schule sind Gebäudehülle und Struktur getrennt, wodurch das Stahlfachwerk frei und sichtbar bleibt.





Die Platzierung der Produktionstechnik im Untergrund macht den Raum flexibel nutzbar und befreit die Fachwerkkonstruktion von technischen Anlagen.

Ein ausgefachter Stahlrahmen bildet die selbsttragende Fassade. Mit Vertikalen im Fünf- Meter-Rhythmus übersetzt er das grosse Volumen in kleinmassstäbliche Proportionen und verleiht dem Gebäude etwas Pavillonartiges. Gemäss der gestalterischen Prämisse – attraktiv präsentieren oder geschickt verbergen – wird die sorgfältig geplante Haustechnik in einem äusserst schmalen, sehr hohen Gang zwischen Bürotrakt und Fassade zur Schau gestellt. Mittels in die Bodenplatte integrierter Medienkanäle verschwindet die übrige Technik im Untergrund und spielt damit Raum frei für eine flexible Nutzung.





Erdgeschoss: Auf der 92 mal 52 Meter grossen Fläche ist einseitig ein schmaler Bürotrakt eingebaut.

Zur angenehmen Atmosphäre tragen ein umlaufendes, horizontales Fensterband am oberen Gebäuderand und grosse, vertikale Fensteröffnungen bei, die viel Tageslicht in das Gebäude bringen. Je nach Sonnenstand bilden die feinen Linien des Fachwerks filigrane Schattenmuster auf dem Boden. Das elegante Gebäude schafft den Spagat zwischen Einbindung ins dörfliche Gefüge und Repräsentationsanspruch mit konstruktiver Leichtigkeit. Ein Lichtblick unter den gesichtslosen Zweckbauten entlang der A1.