Die Architektin Silvia Gmür 2016 in ihrem Wohnzimmer in Riehen. Fotos: Urs Walder

Andres Herzog 01.02.2022 11:03

Silvia Gmür: ein Nachruf Die Architektin Silvia Gmür hat die Schweiz mit Spitalbauten geprägt. Als eine der ersten Frauen im hiesigen Metier war sie eine Vorreiterin für kommende Generationen. Nun ist sie 82-jährig gestorben. 01.02.2022 11:03

«Jeder sollte die Augen öffnen für die Welt, bevor er sich ein Leben lang an einen Ort bindet», sagte Silvia Gmür einmal im Hochparterre. Nachdem die Architektin ihr Studium an der ETH Zürich 1964 abgeschlossen hatte, verbrachte sie ihre Lehr- und Wanderjahre in Paris, London und New York, zuerst ohne ein Wort Englisch zu sprechen. 1972 gründete die gebürtige Zürcherin ihr Büro in Basel, wo ihr Mann gearbeitet hatte. «Ich wollte immer zurück nach Zürich, wo ich herkomme», sagte sie einst. «Aber das war gar keine Frage damals. Heute wäre man wohl wählerischer.» Doch an Selbstbewusstsein fehlte es ihr nicht: In der damaligen Zeit mit 33 Jahren allein als Frau ein Architekturbüro zu gründen in einer anderen Stadt, brauchte viel Stehvermögen und Unabhängigkeit. Silvia Gmür kümmerten die gesellschaftlichen Schablonen nicht. Sie war ihrer Zeit voraus. In ihrem Jahrgang an der ETH war sie eine von nur zehn Studentinnen. 2002 wurde sie zur ersten Zentralpräsidentin des BSA gewählt. Gmür wa...