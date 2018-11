Auch für den Schweizer Beitrag an der Architekturbiennale 2020 in Venedig veranstaltet Pro Helvetia einen Wettbewerb.

Vier Westschweizer und drei Zürcher: Die Jury von Pro Helvetia hat sieben Teams ausgewählt, die beim Wettbewerb für den Schweizer Pavillon an der Architekturbiennale 2020 in Venedig in die zweite Runde kommen.