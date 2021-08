Sibylle Bucher im Jahr 2017

Die Architektin Sibylle Bucher ist letzten Dienstag überraschend an einer Krankheit gestorben. Sie hatte sich für den Architekturwettbewerb engagiert – sogar auf internationaler Ebene.

Ivo Bösch 09.08.2021 14:44

Diplomiert hatte Sibylle Bucher an der ETH bei Mario Campi. Bei ihm war sie später auch fünf Jahre lang Assistentin. Zusammen mit Christoph Elsener und Michel Rappaport hatte sie 1995 B.E.R.G. Architekten gegründet. In der Architekturszene ist das Büro bekannt geworden mit der Erweiterung der Schule Mattenhof in Zürich-Schwamendingen. Dort zeigte das Team, wie man eine bestehende Schule rücksichtsvoll erweitern und trotzdem etwas Neues schaffen kann.

Sibylle Bucher setzte sich immer für Baukultur ein, engagierte sich darum auch für den Architekturwettbewerb. Seit 2007 war sie Mitglied der Wettbewerbskommission SIA 142/143. Sie vertrat auch die Schweiz im CAE (Conseil des Architectes d’Europe), wo sie die Arbeitsgruppe öffentliche Vergaben und Architekturwettbewerbe leitete. Kürzlich ist sie sogar als Ersatzmitglied in den Rat der UIA (International Union of Architects) gewählt worden.

Vor zwei Monaten erfuhr Sibylle Bucher erstmals von ihrer Krankheit. Ende August hätte sie ihren 56. Geburtstag feiern können.