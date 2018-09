Johannes Eisenhut, Geschäftsführer von Senn Development, (links) hält den Ziegelstein, das Werkbund-Label, für Senn.

Köbi Gantenbein 19.09.2018 11:09

Mit dem Werkbund-Label will der Deutsche Werkbund Antworten auf gesellschaftliche Fragen öffentlich wirksam auszeichnen. Für 2018 verlieh der Werkbund Baden Württemberg kürzlich 10 Auszeichnungen. Zum Beispiel für die Übertragung biologischer Konstruktionsprinzipien in technische Strukturen; für Türme, die Wasser aus der Luft ernten oder für ein LowTech-Mobilitätskonzept für ländliche Räume. Ein Label geht nach St. Gallen. Senn, die Entwicklungsfirma für Immobilien, wird ausgezeichnet für die Art, wie sie ihre Projekte zukunftsfähig zu entwickeln und und als Totalunternehmen zu realisieren versteht. Kersten Eberhard meinte in der Laudatio: «Der Blick auf das Wirken des Preisträgers, der sich schlicht Senn nennt, wirkt wie die Erfüllung einer mit der Standfestigkeit eines Galileis vorgetragenen Überzeugung. Und es geht doch! 1965 gegründet, ist das Familienunternehmen heute Investor, Projektentwickler und Totalunternehmer aus St. Gallen. Senn ist keine Eintagsfliege und kein Steuerabschreibungsmodell – hier geht es um Ökonomie und Nachhaltigkeit. Die Stadt beginnt für Senn da, wo für die meisten Städter der Spass aufhört: im Niemandsland fest im Griff des Verkehrs.» Die weiteren Preisträgerinnen finden sich hier.