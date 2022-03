Urs Honegger 11.03.2022 12:22

Architekten, Bauherren und Fachleute sind aufgerufen, sich um den Schweizer Solarpreis 2022 zu bewerben. Innovative Solarbauten und Energieanlagen sowie engagierte Persönlichkeiten und Institutionen, die sich besonders für erneuerbare Energien einsetzen, können noch bis zum 15. April 2022 angemeldet werden. Anmeldeberechtigt sind energieeffiziente Gebäude und Anlagen (Sonnen-, Holz- und Biomasseenergie), die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 15. April 2022 in Betrieb genommen wurden. Die schönsten PlusEnergieBauten werden mit dem Norman Foster Solar Award und nehmen an der Auswahl für den Europäischen Solarpreis teil. Der Schweizer Solarpreis 2022 wird im Herbst 2022 in den Kategorien ‹Personen/Institutionen›, ‹Gebäude› und ‹Anlagen› verliehen.