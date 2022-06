Die Installation ‹Moving is allowed› von grillovasiu. Fotos: BAK/Guadalupe Ruiz

Urs Honegger 15.06.2022 11:13

Romina Grillo, geboren 1984 in Como, und Liviu Vasiu, geboren 1982 im rumänischen Targu Mures, wurden am Montag in Basel mit dem Schweizer Kunstpreis ausgezeichnet. Die Beiden arbeiten und leben in Zürich. In der Ausstellung zu den Swiss Art Awards, die bis am 19. Juni 2022 in der Halle 1.1 der Messe Basel zu sehen ist, zeigen grillovasiu die Installation ‹Moving is allowed›, einen beweglichen Baldachin. «Die vielförmige Fläche teilt oder verbindet die Halle, bezieht das Publikum ein oder nicht – je nachdem, wie ihre Form verändert wird. Die Installation lädt dazu ein, die Aneignung des Raumes durch die Menschen zu hinterfragen, und befasst sich mit dem zeitgenössischen Nomadenleben», heisst es in der Einladung des BAK. Insgesamt hat das Bundesamt 11 Preisträgerinnen und Preisträger mit dem Kunstpreise ausgezeichnet.