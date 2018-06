Schulen für Geflüchtete

Text: Urs Honegger / 6.06.2018 15:12

Foto: Martina Rubino

In der jordanischen Stadt Azraq bauen geflüchtete Menschen Schulen und Fussballplätze für syrische Flüchtlinge. Das Architekturforum Zürich und der Verein Architecture for Refugees unterstützen dieses Projekt des jordanischen Hilfswerk Emergency Architecture & Human Rights (EAHR) und laden morgen Abend zu einer Crowdfunding-Veranstaltung. Nachhaltig und partizipativ sollen in Azraq zwei Klassenzimmer, ein IT-Zentrum, eine Bibliothek, ein Gemeinschaftszentrum und eine Gemeinschaftsküche entstehen. Wie das gehen kann, erklärt der Zürcher Architekt Roger Boltshauser in einem Vortrag über das Bauen mit Lehm. Die erste Schule, die EAHR im jordanischen Za’atari gebaut hat, gewann den ArchDaily-Award «Building of the year 2018» in der Kategorie «Small-Scale Architecture».