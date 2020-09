Neue Ställe stehen meist ausserhalb der Bauzone. Selten sind diese Zweckbauten baukulturelle Perlen – auch, weil die Architekten wenig Interesse am Stallbau haben.

Jürg Wirth* 14.09.2020 12:09

«Ich gehe in mein Büro», pflegen Bauern zu sagen, wenn sie in den Stall gehen. Wie viele andere gehen auch sie heute ins Grossraumbüro. Denn im Gleichschritt mit den Betrieben sind die Ställe in den vergangenen Jahren gewachsen und gewachsen. So gibt das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) an, dass die durchschnittliche Fläche der Betriebe in den letzten zehn Jahren um 4,2 Hektar auf 31,8 Hektar zugenommen hat. Weiter kommt das BLW zum nicht überraschenden Schluss, dass sowohl die Gebäudevolumina als auch die Gebäudekosten pro Grossvieheinheit (GVE) beim Stallbau gestiegen sind. Eine Kuh braucht heute im Schnitt 190 Kubikmeter Raum, inklusive Heulager. Das Wachstum ist nicht gottgegeben, sondern vom Bund gewollt: Die Betriebe sollen wachsen, damit sie effizienter werden. Zudem verlangen die Vorschriften für das Tierwohl mehr Platz. Die neuen Ställe stehen nicht mehr im Dorf, sondern in der Landwirtschaftszone ausserhalb. Gemäss dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) lagen 2016 rund 9600 Hektar ...