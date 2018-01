Schnipo chez Jacques

Text: Axel Simon / 26.01.2018 18:34

Foto: Katalin Deér



Herzog & de Meuron haben es wieder getan! Sie haben ein weiteres Mal auf dem Chäserugg gebaut. Nach ihrer grossen Bergstation mit Restaurant auf dem Gipfel (Bronzener Hase 2015) und der Stöfeli-Bahn (einer kleinen Gondel innerhalb des Skigebiets mit Tal-, Mittel- und Bergstation) nun also – nun ja, eine Skihütte.



«Espel Pavillon» nennen die Toggenburger Bergbahnen ihr «neues architektonisches und gastronomisches Highlight». Der Pavillon nehme die Sprache der benachbarten Scheunen und Ställe auf. Die Gaststube (man beachte die Leuchten: HdeM!) lade zum Verweilen mitten im Skigebiet ein und die kleine Gaststube biete den Gästen einen attraktiven wettergeschützten Raum (was Räume von Skihütten ja nun mal so tun).



Wir freuen uns auf die nächste Gelegenheit, in einem HdeM-Ambiente Schnipo zu essen! Pardon, Flammkuchen «in kreativer hiesiger Version». Mahlzeit!