Roderick Hönig 02.11.2021 13:32

Das Zürcher Traditionsunternehmen Scherrer Metec feiert seinen 125. Geburtstag. 1896 begründete Jakob Scherrer mit vier Gesellen eine Gebrauchsspenglerei in Zürich. Seit vier Generationen hält die Familie das Spengler- und Schlosserhandwerk hoch. Heute arbeiten am Firmensitz in der Brunau rund 70 Baufachleute. Fünf Gewerke finden im Hauptsitz unter einem Dach zusammen: Bauspenglerei, Dachdeckerei und Metallbau, seit ein paar Jahren auch Holzbau und Photovoltaik. Vor allem in den letzten Jahren sind nachhaltige Gebäudehüllen ein Thema und auch Bestandteil des Angebots geworden. Die zweite Umwälzung im Arbeitsalltag von Scherer Metec brachte die Digitalisierung mit sich. Heute stehen Scherrers Spengler, Zimmerleute und Photovoltaikspezialisten mit dem Tablet auf dem Dach.

Im Jubiläumsjahr fordert das Unternehmen die Spielfreude heraus: Auf der neu gestalteten Website verlost die Scherrer Metec Werkzeugsets für Heimwerkerinnen und Heimwerker.