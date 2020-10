Louis Hellmann, The Image of the Architect, 1983 (Quelle: The Architect’s Journal 9 march 1983 N. 10 Vol. 177-S)

Andres Herzog 07.10.2020 08:09

Wir haben wenig zu lachen in diesen viralen Zeiten, insbesondere seit die Gesichtsmasken uns den Blick auf unsere Münder verdecken. Da kommt die Ausstellung von Andri Gerber an der ZHAW in Winterthur gerade recht. Der Professor für Städtebaugeschichte nutzt in seinen Vorlesungen seit vielen Jahren Karikaturen, um baukulturelle Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen. Nun hat er aus seinem Fundus die prägnantesten Beispiele zusammengetragen und stellt sie in einer kleinen Schau aus. Dass kein Museum seine Ausstellung zeigen wollte, zeugt vom schwierigen Verhältnis zwischen der seriösen Architektur und dem flüchtigen Cartoon. Doch das Lachen ist bitter nötig. ###Media_2### Im 19. Jahrhundert erhielt die Karikatur, wie wir sie heute kennen, grössere Verbreitung. Bald schon geriet die Architektur in ihren Fokus. Insbesondere die Architektur der Moderne kriegt in vielen zugespitzten Zeichnungen ihr Fett weg, etwa wenn Alfred Roth die Maison Citrohan der Weissenhofsiedlung in Stuttgart mit einer Kiste We...