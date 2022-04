Die Ausstellung ist über die drei Geschosse des Rundbaus von Mario Botta verteilt. Fotos: Enrico Cano

Roderick Hönig 04.04.2022 17:46

Sammeln, interpretieren, zeigen Der Wirkungs- und Lebenskreis des deutschen Architekten Heinrich Tessenow war klein, sein Rezeption ging allerdings weit über Deutschland hinaus. Nun zeigt eine Ausstellung im Tessin ikonische Projekte. 04.04.2022 17:46

Der Wirkungs- und Lebenskreis von Heinrich Tessenow (1876-1950) war klein. Er sei nie wirklich weit über Neubrandenburg rausgekommen, sagen Kenner des deutschen Architekten. Seine Bauten und Schriften jedoch wurden im gesamten deutschsprachigen Raum sowie in Italien gewürdigt und erforscht. 1970 hat Bruno Reichlin zu Tessenow publiziert, 1974 übersetzte Giorgio Grassi «Hausbau und Dergleichen» in Italienische, 1991 wurde die Tessenow-Ausstellung des Deutschen Architekturmuseum an der Architektubiennale in Venedig gezeigt. Nun widmet sich eine weitere, umfangreiche Ausstellung an der Schnittstelle zwischen der deutschen und italienischen Welt – an der Universtità della Svizzera italiana in Mendrisio – seinem Werk. Die elfte Schau in Bottas für Ausstellungen gänzlich ungeeigneten Teatro dell’archittura ist ein Destillat der ausufernden Sammlungs- und Forschungstätigkeit von Martin Boesch. Der Zürcher Architekt und langjähriger Accademia-Professor schenkt sie sich und der Welt zu seinem Abschied von der Schule, denn Boesch wird pensioniert. Angefangen habe seine Tessenow-Faszination 1996 anlässlich einer Reises nach Klotzsche, wo er auf der Suche nach der Landesschschule des Architekten, nur die Ruine des Ensembles vorfand, erkärte er an der Medienkonferenz. Danach habe er begonnen sukzessive nach Spuren zu forschen, in der Literatur und auch in anderen verbliebenen Ruinen. Vor allem aber hat Boesch Tessenow über Jahre seinen Studenten an der Accademia nahegebracht. Er hat sie Grundrisse und Ansichten von kleinbürgerlichen Häusern aber auch Schulen oder anderen grösseren Gebäuden analysieren lassen: Wieso hat Tessenow diese Ecke derart gestaltet? Wie hat er das Licht geführt? Wieso die Fensterform so? Er liess die Studenten trotz oder eben gerade wegen dünner Archivlage (das Archiv ist 1944 verbrannt) Modelle bauen, in Frottagetechnik forschen und mit dem Cutter ...