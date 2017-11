SAM vorerst über den Berg

Der Fortbestand des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel ist für die nächsten vier bis fünf Jahre gesichert.

Text: Andres Herzog / 24.11.2017 10:17

Foto: PD

Das Schweizerische Architekturmuseum ist fürs Erste gerettet, schreibt die «Basler Zeitung» diese Woche. Weil das Bundesamt für Kultur die Fördergelder von jährlich 300'000 Franken gestrichen hatte, geriet das Budget des Museums in Schieflage. Also machte sich Direktor Andreas Ruby auf Geldsuche – mit Erfolg. Der Fortbestand des Museums sei für die nächsten vier bis fünf Jahre gesichert, sagt Stiftungsratspräsident Samuel Schultze gegenüber der Zeitung. Private Geldgeber, darunter der SIA, Burckhardt + Partner und Herzog & de Meuron, halten das Museum vorerst über Wasser. Langfristig braucht es aber neue Geldquellen. Das SAM hofft deshalb, dass der Kanton seinen Beitrag ab 2019 von heute 80'000 auf 250'000 Franken erhöht. «Bisher haben Kulturpolitiker signalisiert, dass der Kanton kaum eins zu eins für den Bund in die Bresche springe», meint die «Basler Zeitung» allerdings. Mitte Dezember entscheidet der Basler Grosse Rat über das Budget 2018.