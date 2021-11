10 Meter langer, 20 Zentimeter starker wiederverwerteter Beton. Fotos: Smart Living Lab

Seit Mitte Oktober steht im Smart Living Lab in Fribourg eine Fussgängerbrücke aus wiederverwerteten Betonwänden. Ein eleganter Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft.

Axel Simon 05.11.2021 16:25

Forscher der EPFL haben einen Prototypen für eine Fussgängerbrücke aus Stahlbetonblöcken gebaut, die aus den Wänden eines zu renovierenden Gebäudes stammen. Die Blöcke wurden vor Ort in einzelne Stücke gesägt und anschliessend zu einem vorgespannten Bogen zusammengesetzt. Dieses Projekt, bei dem zum ersten Mal Beton auf diese Weise wiederverwendet wurde, ist Teil einer Forschungsinitiative. Diese zielt darauf ab, den CO2-Fussabdruck der Bauindustrie erheblich zu verringern. Corentin Fivet ist Assistenzprofessor an der EPFL und leitet das Structural Xploration Lab (SXL) im Smart Living Lab. Er hat es auf die Bedenken der Baubranche abgesehen, Beton wiederzuverwenden. «Wir wollten zeigen, dass diese Bedenken weitgehend unbegründet sind.» Sein Team am SXL, das zur Fakultät für Architektur, Bau- und Umweltingenieurwesen (ENAC) der EPFL gehört, baute eine 10 Meter lange Fussgängerbrücke aus 25 Betonblöcken. Diese stammen aus Wänden, die abgerissen werden sollten. Jan Brütting, seit kur...