S AM-Finanzen bis 2022 gesichert

Text: Roderick Hönig / 1.02.2018 12:15

Foto: S AM

Im Juli 2017 hat das Bundesamt für Kultur dem S AM mitgeteilt, dass der Bund das Museum ab 2019 nicht mehr mit Betriebsbeiträgen von jährlich 300'000 Franken unterstützen wird, immerhin ein Viertel des Jahresbudgets. Nun hat der Stiftungsrat reagiert: «Damit das S AM sich auf die schwierige neue Situation einstellen und alternative Finanzierungen etablieren kann, hat der Stiftungsrat Ende 2017 entschieden, die eigenen Reserven vorübergehend als Defizitgarantie zur Verfügungzu stellen.», erklärte Samuel Schultze, S AM Stiftungsratspräsident, an der Jahresmedienorientierung in Basel. Diese Massnahme sei eine Notlösung für die nächsten rund vier Jahre, so Schulze. Für die Weiterführung seines Leistungsauftrags auf bisherigem Niveau ist das S AM folglich auch in Zukunft auf zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand, aber auch von Firmen und Privaten angewiesen. Das Museum hofft dabei auf den Kanton: Wie hoch der Beitrag des Kantons Basel-Stadt künftig ausfallen wird, ist allerdings Teil der Verhandlungen im Hinblick auf die Subventionsperiode 2019-2022 und somit noch offen. Das Museum orientierte auch über die Neubesetzung der Geschäftsführung: Die Kulturmanagerin Michèle Thüring amtete sei Januar als Geschäftsführerin des Museums. Die ehemalige Leiterin Marketing & Kommunikation und Geschäftsleitungsmitglied des Museums für Kommunikation, des Bernischen Historischen Museums und des Kunstmuseums Bern bringe umfassendes Know-how in der Positionierung sowie Vermarktung von Museen, aber auch der Drittmittelbeschaffung mit, so die Medienmitteilung.

Museumsdirektor Andreas Ruby gab auch einen Ausblick auf die kommenden Ausstellungen: Im Juni zeigt das Museum ‹Portrait of a Landscape› des Künstlers Pierre Philippe Hofmann. In der Videoinstallation zeigt Hofmann die Schweiz aus ungewohnter Perspektive. Es folgt Ende September die Schau ‹Transform› die das Transformationspotential von Gebäuden als eigenes Experimentierfeld behandelt. Ende November geht die Ausstellung ‹Dichtelust› auf, die mit Unterstützung des Bau- und Verkehrsdepartements des Kanton Basel-Stadt entwickelte wird. In den Sommerferien lanciert das Museum neu ein Kinderprogramm.