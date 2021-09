Der Innenhof des Kindergartens Rain in Ittigen bei Bern schwingt sich um eine Waldföhre. Fotos: Alexander Gempeler

Andres Herzog 29.09.2021 14:00

Rundungen sind in der Architektur so eine Sache. Oft wirken sie manieriert und aufgesetzt, weil sie dem orthogonalen Raum widersprechen und die Nutzung einschränken. In Ittigen bei Bern zeigen Büro B Architekten eine Ausnahme dieser Regel. Am Rande der Primarschule Rain haben sie einen Vierfach-Kindergarten gebaut, dessen rechtwinklige Form viel aus dem knappen Grundstück herausholt. Der Bau steht direkt am Sportfeld und lässt so auf der Vorderseite Platz für einen kleinen Garten. Die Fassade des Holzbaus ist mit Latten verkleidet – einem typischen Thema jenes Teils der Schweizer Baukultur, der die homogene Erscheinung zelebriert. ###Media_2### Ein Kindergarten, wie er landauf und landab gebaut wird, könnte man meinen. Doch sobald man den Hof betritt, um den herum das Gebäude organisiert ist, erlebt man eine kleine Überraschung. Die Latten schwingen in Wellenlinien um die Waldföhre, die in der Mitte wächst. Die Rundung beginnt schon auf dem Asphaltboden, der als Rampe den Höhenunter...