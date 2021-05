Die Wohnmauer aus 150 000 Ziegeln am Rosengarten in Zürich. Fotos: Karin Gauch, Fabien Schwartz

Köbi Gantenbein 20.05.2021 14:00

Über viele Jahre lag eine Brache der Wasserversorgung am Rand der Bucheggstrasse in Zürich – steil, gross und verwildert. Sie nutzen für Wohnraum? Doch wer soll am Rosengarten leben, einem Strassenzug, über den Tag für Tag 56 000 Autos fahren, darunter viele Lastwagen, mehr als 85 Dezibel Krach verursachend? Die Stiftung für studentisches Wohnen lancierte einen Wettbewerb. Gewonnen hat als Nachrücker auf der Liste das Atelier Scheidegger Keller. Sein Beitrag: eine Ziegelburg mit zweigeschossigen Maisonettes zu je sieben bis acht Zimmern und mit Gewerberäumen, Kindergarten und Kinderkrippe im Sockel. Eine gestalterische und technische Antwort auf den Verkehrslärm. ###Media_2### Wie ein Schiff liegt das Wohnhaus für Studierende da: oben ein Heck, ein runder Bug unten und dazwischen, fein abgestuft, zehn Abteile mit den Wohnungen. Man fühlt sich an Englands Reihenhausstädte erinnert. Hat die Fassade auf der Strassenseite grosszügige Tür- und hohe Fensterlöcher, ist sie gegen den Park hin offen...