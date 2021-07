In Basel präsentiert sich der kommunale Wohnungsbau stolz und in sattem Schwedenrot. Fotos: Daisuke Hirabayashi

Die Siedlung am Hirtenweg in Riehen von Harry Gugger Studio ist Vorfertigung in extremis. Alle Installationen und Innenoberflächen passierten in der Werkhalle. Von aussen sieht das Haus dennoch wertig aus.

Lukas Gruntz 21.07.2021 14:00

«Subjekthilfe vor Objekthilfe» lautete in Basel jahrzehntelang das wohnbaupolitische Credo. Doch 2019 initiierte die rot-grüne Regierung das ‹Wohnbauprogramm 1000 +›, das vorsieht, bis 2035 mehr als tausend preisgünstige neue Mietwohnungen in kantonaler Eigeninvestition zu bauen. Mit knapp 1800 Franken Monatsmiete für 86 Quadratmeter in 4,5 Zimmern legt die Siedlung am Hirtenweg in Riehen die Messlatte hoch. ###Media_3### ###Media_4### Bereits im Wettbewerb mussten Totalunternehmer und Architekten gemeinsam ein Projekt samt verbindlichem Preis einreichen. Harry Gugger Studio gewann zusammen mit Erne Holzbau dank einem effizienten Modulbau und cleverer Etappierung: Die bestehende Bewohnerschaft zieht jeweils vor dem Abbruch vom Alt- in den Neubau und kann so in der Siedlung bleiben. Der Aushub dient dabei stets als Unterkellerung der Neubauten, was wiederum Kosten spart. ###Media_5### Die Siedlung am Hirtenweg ist Vorfertigung in extremis. Alle Installationen und Innenoberflächen, sprich Parket...