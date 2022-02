Roland Züger, der neue Chefredaktor bei werk, bauen + wohnen.

Urs Honegger 07.02.2022 11:59

Mit seiner Wahl folgt der Verwaltungsrat des Verlags Werk AG dem einstimmigen Vorschlag einer Findungskommission. Roland Züger ist bereits Chefredaktor ad interim und tritt per 1. März 2022 die Nachfolge von Daniel Kurz an. Der 46-jährige Architekt und Journalist studierte in Winterthur und Berlin und stiess 2011 als Redaktor zu werk, bauen + wohnen. Zu seinen Interessenschwerpunkten zählen städtebauliche Fragen, Schwellenräume aller Art sowie klimagerechtes Bauen. Roland Züger unterrichtet auch am Institut Urban Landscape der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur. «Mit der Wahl von Roland Züger zum Chefredaktor setzen Findungskommission und Verwaltungsrat auf die Erfahrung und den zupackenden Optimismus eines umfassend interessierten und international vernetzten Architekturvermittlers», schreibt das werk heute in einer Medienmitteilung. In einem schwierigen Marktumfeld gelte es, mit dem Verlag und dem Redaktionsteam die Zeitschrift als bedeutende und wirtschaftlich erfolgreiche Publikation weiterzuentwickeln.