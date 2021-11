Der Bau 27 ist links im Bild. Rendering: Roche

Rahel Marti 12.11.2021 12:06

In der Presseschau zitierten wir einen Artikel aus der heutigen Basler Zeitung: Der Roche-Bau 27 von Otto Rudolf Salvisberg, das erste Produktionsgebäude der Firma, bleibt nun doch erhalten. Doch wer die Meldung las, wunderte sich: Denn der Wolkenkratzer, für den Bau 27 Platz machen sollte, bleibt in der Roche-Ausbau-Pipeline. Wie aber kann der Salvisberg-Bau dann stehen bleiben?



Was die Basler Zeitung offen lässt, beantwortet die BZ, die Zeitung für die Region Basel. Salvisbergs elegantes Gebäude wird nicht nur saniert und rekonstruiert, sondern es muss sich auch bewegen:

«Im ersten Schritt soll das ursprüngliche Gebäude aus dem Jahr 1937 von all seinen Zu-, An- und Umbauten befreit werden. In einem zweiten Schritt wird das übrig bleibende Rohbauskelett um rund 16 Meter in Richtung Grenzacherstrasse verschoben. Im abschliessenden dritten Schritt werden die fehlenden Elemente rekonstruiert, vor allem der Treppen- und Liftturm, der das Gebäude kirchturmartig überragte.»