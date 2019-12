Das Areal der F. Hoffmann-La Roche in Basel im Sommer 1964 mit den Bauten von Salvisberg und Rohn. Fotos: Comet Foto (ETH-Bibliothek)

13.12.2019 09:55

In der Presseschau vom 12. Dezember thematisierten wir den NZZ-Artikel über den drohenden Abriss der Bauten von Salvisberg und Rohn auf dem Roche-Areal in Basel. Bernd Nicolai, Professor für Architekturgeschichte an der Universität Bern, fordert Respekt gegenüber diesen Bauten. Nicolai leitet an der Uni Bern das Forschungsprojekt zu Otto Rudolf Salvisberg, an dem er zusammen mit Theresia Gürtler Berger, Thomas Steigenberger und Florin Gstöhl seit 2017 arbeitet. Zum Artikel in der NZZ hat das Forschungsteam Hintergrundinformationen zusammengestellt, die auf der Website des Instituts heruntergeladen werden können.