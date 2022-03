Blick durch die Betonkluft nach draussen. Fotos: Ruedi Walti

Miller & Maranta haben das Museum Gletschergarten in Luzern erweitert. Die neue Gestaltung lässt Natur und Architektur auf offensichtliche Art miteinander verschmelzen.

Lena Skibowski 05.03.2022 08:00

Es ist ein dunkles, schroffes Felsenreich, das man durch eine enge Betonkluft betritt. In der Tiefe rinnt das Regenwasser am Sandsteinfelsen entlang. Tier- und Pflanzenwelt aus einer längst vergangenen Zeit erscheinen in einer Lichtinszenierung auf den Felswänden, Tageslicht und Aussenwelt sind verschwunden. Mit der neu gestalteten Felsenwelt nehmen Miller & Maranta die Besucherinnen mit auf eine Reise zum Ursprung der 20 Millionen Jahre alten Erdgeschichte. Um 55 Grad geneigte Beton- und Felselemente vermitteln die Kräfte der Alpenfaltung und der damit einhergehenden Aufrichtung des Gesteins. Tiefer im Inneren überwiegt der rohe Fels. Versteinerte Überbleibsel des früheren Meeresstrands sowie Flora und Fauna sind zum Greifen nah und verweisen auf die Zeit, als Luzern ein subtropisches Urmeer war. ###Media_2### Die neue Gestaltung lässt Natur und Architektur auf offensichtliche Art miteinander verschmelzen und versteckt die menschengemachten Elemente nicht – im Gegenteil: Der Mensch als kleine...