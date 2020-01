Eines der schönen Gästezimmer an den Ecken des Hauses. Fotos: Gaudenz Danuser

Axel Simon 31.01.2020 09:48

Aus aller Welt pilgern Gourmets zu Andreas Caminadas Restaurant im Schloss Schauenstein in Fürstenau bei Thusis. Auch Gion A. Caminada ist eine Grösse seines Metiers. Sie sind nur entfernt miteinander verwandt und auch in Sachen Lifestyle nicht so nah. Nun baute Caminada für Caminada. Aus zwei alten Ställen in Fürstenau machten sie eine Beiz mit Bäckerei und zehn Gästezimmern – eine bodenständige Gegenwelt zu den Hauben und Sternen gegenüber. Rau und fein, Stall und Schloss, dazwischen nur eine Gasse. ###Media_2### Den Beitrag von Caminada, dem Architekten, erkennt das geschulte Auge: Die grossen, vormals mit Holz geschlossenen Öffnungen zwischen den mächtigen Mauerpfeilern des Stalls schloss er nicht wieder mit Holz, sondern er betonierte Rahmen und Brüstungen. Das darunterliegende Erdgeschoss öffnen gleichmässig gesetzte Fenster und Türen, das Dachgeschoss führt ein Eigenleben in Holz. Innen verschmolz der Architekt die zwei Ställe zu einem Gebäude, aussen befreite er «die Bauten von ...