Ein Armband, das den Körper über das Handgelenk wärmen und kühlen hilft, ist mit «Embr Wave» bereits erhältlich.

Rahel Marti 01.02.2021 18:57

Pulswärmer – Pulskühler Das Forschungsprojekt «ResCool» sucht nach effektiven Kühlkonzepten für Gebäude, wenn die Sommer heisser werden. Man will alle Möglichkeiten ausschöpfen – auch unkonventionelle. 01.02.2021 18:57

Die Zahl der Forschungsprojekte zum klimaschonenden und energieeffizienten Bauen ist kaum überblickbar. Allein das Institut Gebäudetechnik und Energie IGE der HSLU betreut über zwei Dutzend Forschungsarbeiten in diesem Bereich. Hier leitet Markus Koschenz das Projekt «Rescool: Wohnbauten – effektive Kühlkonzepte». Für Neubauten sind technikarme Handhaben bekannt, man denke an die Gebäudeserie «2226» von Dietmar Eberle (s. Hochparterre 4/2020) oder an das Haus ohne Heizung in Basel von Heinrich Degelo. Wie aber kühlen wir den riesigen Gebäudebestand? «Bisher öffnet man die Fenster und lässt das Haus über Nacht auskühlen», sagt Markus Koschenz. Doch nehmen Tropennächte zu, in denen die Luft 20 Grad warm bleibt, ist es damit vorbei. Braucht es Kühldecken und Fernkühlnetze? Lassen sich Wärmepumpen als Kälteanlagen zweitnutzen? Rescool vergleicht Treibhausgase, graue Energie, Wirksamkeit – und Kosten. Hauseigentümerinnen und Investoren sollen abschätzen können, welche bauli...