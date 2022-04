Die Bauingenieure Jürg Conzett und Gianfranco Bronzini an der Arbeit. Fotos: Lena Amuat

Urs Honegger 07.04.2022 12:00

Auf Empfehlung der Eidgenössischen Kunstkommission zeichnet das Bundesamt für Kultur (BAK) in diesem Jahr die Bauingenieure Jürg Conzett und Gianfranco Bronzini mit dem Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim aus. Ebenfalls ausgezeichnet werden die Künstlerinnen Caroline Bachmann und Klodin Erb. «Die Ingenieure Jürg Conzett und Gianfranco Bronzini beweisen, dass Ingenieurskunst immer auch Teil der Baukultur ist», schreibt das BAK heute in einer Medienmitteilung. «Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die beiden sich nicht als Dienstleister berühmter Architekten verstehen, sondern für sich in Anspruch nehmen, selbst zu gestalten.» Die Grundlage ihrer Entwürfe sei eine intensive Gedankenarbeit. «Intuitive Argumente zählen nicht, wir leisten Kopfarbeit. Das Verspielte besteht darin, sich das gedankliche Konstrukt immer wieder neu zusammenzustellen», wird Jürg Conzett zitiert. Oft probiere das Büros das Gegenteil aus, um so die technisch und ästhetisch intelligenteste Lösung zu finden. Zu ihren Werken gehören der Negrellisteg über das Gleisfeld vor dem Zürcher Hauptbahnhof, die Hängebrücke in der Viamala-Schlucht oder die Wunderbrücke vor dem Technorama in Winterthur. Conzett und Bronzini arbeiten seit 1994 arbeiten und führen seit 1996 ein gemeinsames Büro in Chur. Für ihre Arbeit wurden Jürg Conzett und Gianfranco Bronzini mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2021 mit dem Stahl- und Metallbaupreis Prix Acier für den Negrellisteg. Die Preisverleihung findet zusammen mit der Verleihung der Schweizer Kunstpreise am 13. Juni 2022 in Basel statt.