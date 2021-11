Die Fassade reflektiert und fragmentiert die Umgebung. Fotos: Lukas Roth

Der Neubau von Adolf Krischanitz für die Zurich Insurance Group am Zürcher Mythenquai erscheint schwerelos, weil sich seine Umgebung in der in unzählige flache Prismen aufgelösten Fassade spiegelt.

Werner Huber 03.11.2021 16:50

Prismatisch gespiegelt

Die einstige ‹Allgemeine Unfall- und Haftpflichtversicherungs-AG› in Zürich erstellte im Jahr 1901 ihren Hauptsitz am Mythenquai. Gut zwei Jahrzehnte später entstand im Hof eine erste Erweiterung, und in den 1930er-Jahren folgte an der einen Seite des Grundstücks das Hauptsitzgebäude der damaligen Vita-Lebensversicherung. Die drei Altbauten stehen unter Denkmalschutz. Alle später hinzugekommenen Gebäude hat die heutige Zurich Insurance Group durch einen U-förmigen Neubau ersetzt. ###Media_2### Architekt Adolf Krischanitz hat die beiden Erweiterungsbauten miteinander verbunden, der Versicherungspalast steht frei. Anders als bei den Nachbargrundstücken der Swiss Life oder der Swiss Re besetzt nicht ein einziges Gebäude das Grundstück, sondern es ist ein Ensemble aus unterschiedlichen Teilen und drei Höfen entstanden. Dem trägt auch die Gestaltung des Neubaus Rechnung: Der Längsbau an der Alfred-Escher-Strasse vermittelt mit einer Fassade aus Sandsteinplatten ein städtisches Bild, die ...