Preise für erdbebensicheres Bauen

Text: Roderick Hönig / 19.01.2018 09:28

Die Stiftung für Baudynamik und Erdbegeningenieurwesen vergibt zum fünften Mal den Seismic Award, ihren Architektur- und Ingenieurpreis für erdbebensicheres Bauen. Ausgezeichnet werden dieses Jahr zwei architektonisch überzeugende und nach den SIA-Normen erdbebensicher gestaltete Bauwerke in der Schweiz und Liechtenstein, die zwischen 2012 und 2017 fertiggestellt worden sind. «Das gute Gelingen eines Hochbauvorhabens in ästhetischer, funktioneller und technischer Hinsicht setzt die enge Zusammenarbeit von Architekt und Bauingenieur von den ersten Entwurfsskizzen an voraus», so die Pressemeldung. Der Seismic Award will mithelfen, das Thema Erdbebensicherheit mehr in den Fokus zu rücken und eine frühe Zusammenarbeit zwischen Architekten und Ingenieure zu fördern.