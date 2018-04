Praktikum bei Wang Shu

Die Swiss-Chinese Chamber of Architects and Artist SCAA organisiert Praktikumsplätze in China.

Text: Andres Herzog / 3.04.2018 15:18

So einfach war es noch nie für Schweizer Architekturstudenten, ein Praktikum in China zu absolvieren. Die Swiss-Chinese Chamber of Architects and Artist SCAA hat die Kontakte zu Architekturbüros in Shanghai, Beijing, Hangzhou und Shenzhen geknüpft, darunter auch zum Pritzkerpreisträger Wang Shu. Zusammen mit Route2China organisiert SCAA das Visum, die Unterkunft, ein Handy mit chinesischer SIM und holt die Praktikanten sogar am Flughafen ab. Gratis ist das alles jedoch nicht. Ein sechsmonatiges Praktikum kostet 1390 Franken pro Monat. Die Praktikanten verdienen pro Monat rund 2500 Yuán, also etwa 400 Franken. Wer sich trotzdem bewerben will, kann dies direkt auf der Webseite tun.