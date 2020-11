Hochparterre gratuliert dem Davor Landammann Wilhelm

Köbi Gantenbein 29.11.2020 16:17

Hochparterre gratuliert seinem Autor Philipp Wilhelm – er ist der neue Landammann von Davos, er hat den zweiten Wahlgang mit 2164 gegen 1960 Stimmen gewonnen. Die gingen an den freisinnigen Peter Engler, der im Wahlkampf auf seine Erfahrung als Bergbahndirektor auf wirtschaftliche Erfahrung pochte; ein Argument, das auch in den schwierigen Zeiten, in denen die Alpenstadt steckt, offenbar nicht gezogen hat. Wilhelm, der zusammen mit Jürg Grassl und mir «Bauen in Davos» geschrieben, ist dem Verlag seit seiner Zeit an der ETH verbunden, wo er sein Diplom in Architektur gemacht hat. Für ein paar Jahre arbeitete er als Schreiner und Architekt, dann ging er den Weg etlicher begabter und junger Politiker der SP und wurde, gut ausgebildet in der Juso, mehr oder weniger professioneller Politiker als Landrat in Davos, als Grossrat in Chur und als Präsident der SP Graubündens. Landammann heisst Baukultur Philipp Wilhelm tritt in die Stapfen von Landammännern, die bedeutende Förderer der Baukultur und&nb...