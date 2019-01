Realität oder Fiktion? ‹ Bildbau No 02 ›, Bildmontage, Philipp Schaerer, 2007.

Urs Honegger 28.01.2019 15:26

Über die Grenzen der Schweiz hinaus ist der Name Philipp Schaerer für Architekturvisualiserer ein Begriff. Am Donnerstag ist er bei nightnurse images zu Gast und erzählt von seiner Arbeit. «Wir sprechen über einen Vorreiter und Vordenker - und ausserdem über einen, der das Verhältnis von Kunst zu Dienstleitung in seiner Arbeit sehr eindeutig und sehr überzeugend ausgelegt hat», heisst es in der Einladung. Der Eintritt ist kostenlos - Teilnehmerzahl ist auf Grund der Räumlichkeiten begrenzt. Um eine rechtzeitig Anmeldung per Email bis zum 30.Januar 2019 an event@nightnurse.ch wird gebeten.



Philipp Schaerer bei nightnurse images: 31. Januar 2019, 18:30 Uhr, Limmatstrasse 291, Zürich.