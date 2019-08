Peter Zumthor und Köbi Gantenbein reden im Kosmos in Zürich über Amerika.

Am 2. September um 20 Uhr spricht Peter Zumthor im Kosmos in Zürich über sein grosses Museumsprojekt für Los Angeles und über Bauen in Amerika.

Köbi Gantenbein 23.08.2019 09:59

Peter Zumthor plant zur Zeit den Neubau für das LACMA, das Los Angeles County Museum of Art. Der Plan für das 650 Mio Dollar teure Museum in Amerika ist das weitaus grösste Projekt in Zumthors Büroleben. Im Bündner Kunstmuseum hat der Architekt die kleine Ausstellung «Aus der Tiefe der Zeit – Kunst in Graubünden vor 1530» eingerichtet. Am 2. September spricht Köbi Gantenbein mit Peter Zumthor in «Komopolitics» über den Stand der Dinge in Los Angeles, über das Grosse und das Kleine und was uralte Stollentruhen aus dem Unterengadin mit seinem Denken und seiner Arbeit in Amerika zu tun haben.