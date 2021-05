Ist das Quartier ringsum erstellt, werden die Kinder auf den ausladenden Balkonen Pause machen. Fotos: Yohan Zerdoun

Deborah Fehlmann 29.05.2021 08:00

Pausenplatz auf Balkonien Itten + Brechbühl haben auf dem Basler Transformationsareal Volta Nord das Schulhaus Lysbüchel gebaut. Ein Dachgarten und Balkone kompensieren die knappen Umgebungsflächen. 29.05.2021 08:00

Zwischen Bauzäunen und einem ausgedienten Parkhaus jagen Kinder einem Ball hinterher. Ihre Winterkleider leuchten bunt in der grauen Landschaft, und ihr Geschrei übertönt sogar den Abbruchbagger, der sich nebenan in den Beton frisst. Die zwölf Schulklassen und zwei Kindergärten des Schulhauses Lysbüchel sind Pioniere auf dem Basler Transformationsareal Volta Nord. Bald sollen hier bis zu 2000 Menschen wohnen und noch mehr arbeiten. Dann werden die Kinder auf dem Dachgarten und den Balkonen spielen, die Itten + Brechbühl als Kompensation für die knappen Umgebungsflächen entworfen haben. ###Media_2### ###Media_3### Die umlaufenden Betonbalkone prägen die Gestalt und das Grundrisskonzept des Schulhauses. Schmal an den Längsseiten, dienen sie als Fluchtwege und ermöglichen die freie Benutzung des breiten Mittelkorridors. Ausladend an der Eingangsfront nehmen sie die geschwungene Aussentreppe und ein zwölf Meter hohes Seilklettergerüst auf, das die drei Klassengeschosse verbindet. Die Fassade aus ...