«Architektur für alle». Unter diesem Motto findet nächstes Wochenende ‹Open House Basel› statt. Am 5. und 6. Mai öffnen 60 Häuser ihre Türen und versprechen Neues und Unbekanntes für «Fachfrauen oder Hausmänner». Das Format, das 1992 in London begann, mittlerweile in 38 Städten stattfindet, seit 2016 auch in Zürich, kommt nun auch am Rheinknie an. Vom kleinen Atelierhaus über den Jazzcampus bis zum Kulturhotel und Staatsarchiv ist alles dabei. Hier kann man sich anmelden und seine Tour planen.