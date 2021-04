Nur noch umbauen – zum Beispiel Brachen wie die Spinnerei und Weberei von Mels. Fotos: Jaromir Kreiliger

Hugo Wandeler* 07.04.2021 16:10

Nur noch umbauen Agenda Raum Schweiz 2040 – damit führt Hochparterre den Diskurs für ein neues Raumkonzept Schweiz. Heute mit Erinnerungen eines altgedienten Raumplaners. Seine Erkenntnis: Nur noch umbauen. 07.04.2021 16:10

Zwei Planungsziele waren Leitplanken in meinen Anfängen in der Raumplanung in den 1960-er Jahren als Ziel Z1: das Jahr 1985 mit einer Wohnbevölkerung von 8.5 Mio. als Ziel Z2: das Jahr 2000 mit einer Wohnbevölkerung von 10 Mio. Francesco Kneschaurek, Professor an der Handelshochschule St. Gallen, hatte diese Zahlen in die Welt gesetzt; keine Prognosen, wie er später betonte, sondern Szenarien. Mit 35 Jahren Verspätung hat die Schweiz das Ziel Z1 erreicht, allerdings mit grundlegend anderen Randbedingungen, Verhältnissen und Herausforderungen als sie 1960, vor 60 Jahren, vorstellbar waren. Das jetzt erneut im Raum stehende Ziel Z2, die 10-Millionen-Schweiz, ist nicht mehr das Szenario einer Hochschule, sondern die Hochrechnung des Bundesamtes für Statistik und soll im Jahre 2040 erreicht sein. Wird es die heute junge Generation tatsächlich erleben? Ein Rückblick mit ausgewählten Kennzahlen mag dazu Hinweise geben. Im Jahre 1937, meinem Geburtsjahr, wohnten in der Schweiz 4,2 Millionen Personen, d...