Peter Zumthor erhält den Kulturpreis seiner Stadt

Köbi Gantenbein 13.11.2020 14:51

Noch ein Kulturpreis für Peter Zumthor Alle Preise der Welt erhielt Peter Zumthor. Nun erhält er auch den Kulturpreis der Stadt Chur, weil er «Orte schaffe, nicht bloss Bauten» 13.11.2020 14:51

Seit ein paar Wochen gehört die Gemeinde Haldenstein zur Stadt Chur. Und prompt erhält ein Haldensteiner schon den städtischen Kulturpreis: Ehre, Lob und 8000 Franken für Peter Zumthor. Die Stadtregierung schreibt ihrem prominenten Einwohner: «Mit grossem Respekt und Wissen um den Ort, das Erbe einer lokalen Kultur und den Lehren der Architekturgeschichte, hat Zumthor die ausgeprägte Fähigkeit, Orte zu schaffen, die viel mehr als nur eine Baute sind.» In Chur realisierte Zumthor unter anderem die Schutzbauten im Welschdörfli, die Alterssiedlung Cadonau und renovierte einst das Kunstmuseum. Die feingliedrige Passage, die zwei Museumshäuser einst verbunden hat, ist der erste abgebrochene Zumthor-Bau. Zumthor, der den Pritzker-Preis gewonnen hat, den Imperial-Preis in Japan und so weiter, schrieb Valerio Gerstlauer, dem Kulturredaktor der Bündner Zeitung in einem e-mail: «Den Kulturpreis der Stadt Chur, klein, aber fein, zu erhalten, ist mir eine Ehre. Meine Arbeit wird gesehen. Nun freue ich ...