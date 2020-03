Zusammen mit allen, die im Homeoffice festsitzen, möchte der Architekt Florian Bengert den Status quo auf seinem Instagram-Profil plangrafisch einfangen.

Urs Honegger 30.03.2020 18:30

«Ausgehend von meinem Küchentisch, dicht an dicht zwischen Herd und Kühlschrank, möchte ich die gegenwärtige Arbeitslandschaft kartieren, um den wohl derzeit wichtigsten Umstand bildhaft zu veranschaulichen: Niemand ist alleine, wir alle sitzen in einer solidarischen Superstruktur – dem No-Stop Homeoffice – das der Krise die Stirn bietet», schreibt er auf seinem Instagram-Profil.

Und so funktioniert‘s:

1. Zeichne schematisch den Raum auf, in dem du gerade arbeitest. Stelle ebenso charakteristische Gegenstände um dich herum dar.

2. Benutze nur zwei Linienarten: Möbel (dünn) und Raumkonturen (dick)

3. Zeichne keine Wandstärken, sondern nur die Raumkonturen. Sie sind das verbindene Element zur nächsten Zeichnung.

4. Türen und Fenster werden als offene Lücken dargestellt. Hierüber werden anschließend die benachbarten Räume betreten.

5. Richte deine Zeichnung nach Norden aus. Exportiere deine Zeichnung anschließend im Maßstab 1:100 als DWG.

Schicke deine Zeichnung an hello @ bngrt . com.